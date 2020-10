KRIMI-MIX: Páchnoucí pasažér a ukradený Volkswagen

V Kladně kontrolovala policie osobní vozidlo Opel Astra. Jelikož policisté zahlédli v kufru vozu lidskou hlavu, bylo jim to podezřelé. Když u kladenského gymnázia automobil zastavili, jejich podezření se potvrdilo. V kufru vozidla se opravdu nacházel pasažér. Řidič své jednání omlouval tím, že muž nepříjemně zapáchal, proto ho odmítl vést v kabině a umístil ho do zavazadlového prostoru. To se mu nevyplatilo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková