Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Peníze z Maďarska slečna nedostala

Kladno – Na policii se obrátila devatenáctiletá Kladeňačka, aby oznámila, že se stala obětí podvodu. Na internetu inzerovala iPad, který následně zaslala 22. října kupujícímu do Maďarska. „Kupující jí však do dnešního dne nezaslal peníze na její účet a to i přes skutečnost, že mu byl balík 25. října doručen. Poškozené vznikla škoda 9 737 korun,“ sdělila k případu policejní mluvčí Michaela Nováková. Skutek je prošetřován jako přečin podvodu a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.