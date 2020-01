Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podvod po telefonu! Ženě bylo účtováno 6 tisíc korun

Kladensko – Dvaapadesátiletá žena oznámila na policii, že byla 11. prosince podvedena. Té někdo zavolal na telefonní pevnou linku, přičemž ji oslovila žena, která tvrdila, že pracuje pro společnost poskytující zpravodajství na internetu. Žena si prý chtěla pouze ověřit údaje o firmě, do které telefonovala. „Zanedlouho na to bylo zjištěno, že žena, aniž by to tušila, uzavřela po telefonu smlouvu a zveřejnění její firmy v katalogu, za což jí byla účtována částka 6 038 korun,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková. Skutek je prověřován jako podezření z přečinu podvodu a pachateli hrozí vězení až na dva roky.