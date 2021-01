Čtyřiatřicetiletá žena z Kladenska se stala zřejmě obětí podvodu. V prosinci přes sociální sítě kontaktovala skupinu zabývající se prodejem psů ze zahraničí a pak si přes internet objednala fenu ze zámoří.

Pes. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Do Ameriky poslala počátkem ledna sjednanou částku ve výši 47 tisíc korun a čekala na vysněnou fenu plemene americký bully. Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyl transport objednaného psa uskutečněn a nikdo od té doby nereaguje ohledně předání zásilky, oznámila žena vše policistům. „Policisté z Unhoště případ prošetřují jako podezření z trestného činu podvod,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Šteinerová a zdůraznila: „Policie opět důrazně upozorňuje občany na tuto trestnou činnost přes sociální sítě a doporučuje, aby nereflektovali na podobné nabídky a neposílali finanční prostředky neznámým lidem. Tato trestná činnost se velice složitě objasňuje a peníze, které se dostanou do rukou podvodníků, získá poškozený zpět pouze v ojedinělých případech,“ uzavřela mluvčí.