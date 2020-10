KRIMI MIX: Recidivista v obchoďáku a jízda na koloběžce v zákazu

V obchodním domě v Kladně v Italské ulici zadržela ostraha čtyřiačtyřicetiletého recidivistu z Kladna. Muž si do tašky vložil dvě láhve alkoholu v hodnotě převyšující 1100 korun. Aniž by zaplatil, pokusil se lup pronést pokladnami. To se mu nepodařilo.

I k jízdě na elektrokoloběžce je potřeba řidičské oprávnění. | Foto: PČR