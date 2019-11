Přinášíme vám krátké krimi zprávy z Kladenska.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

Natropil škodu za nejméně 50 tisíc

Na policii byla oznámena krádež v bytovém domě v Americké ulici v Kladně. V době od 23. října do 6. listopadu do domu někdo bez užití násilí vnikl, přičemž ve dvou vchodech následně ukradl z požárních hydrantů celkem třiatřicet požárních hadic, dvaačtyřicet proudnic a osmnáct hasicích přístrojů. Městu Kladnu byla způsobena škoda za nejméně 50 tisíc korun. Pachateli hrozí až 5 let vězení. Policie žádá svědky, aby své postřehy sdělili na Obvodním oddělení policie Kladno – Kročehlavy či číslech 974 873 576 a 158.