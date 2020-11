Hlídka ho proto zastavila a požádala o doklady. Mladík předložil strážníkům bulharský občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a namísto řidičského oprávnění pouze sdělení od policie o podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Jak se ukázalo, nestavěli muži zákona cizince ten den poprvé. I tentokrát nadýchal a přístroj naměřil 0,98 promile alkoholu v dechu. Nepoučitelný řidič proto putoval opět do rukou Policie České republiky,“ popsala událost mluvčí strážníků Alena Purkytová.

Zloděj si ze sklepa odnesl si věci za 7400 korun

Panelák v Americké ulici v Kladně navštívil zloděj. Vloupal se do dvou sklepních kójí. Vypáčil je a odnesl si věci za 7400 korun. Neznámého pachatele zajímalo nářadí, knihy, porcelán, hračky a obuv. Jak uvedli okradení nájemníci na policii, vloupání do sklepa bylo provedeno v době od 29. října do 1. listopadu, kdy si všimli, že sklep je otevřený. V době výjimečného stavu hrozí zloději trest odnětí svobody od dvou do osmi let. "Aby se ho podařilo vypátrat, přivítali by policisté informace od svědků, kteří spatřili v okolí panelového domu v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Vše mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno – Kročehlavy, nebo kontaktovat vyšetřovatele na telefonním čísle 974 873 576. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158," vyzvala veřejnost ke spolupráci policejní mluvčí Michaela Nováková.