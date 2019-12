Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Někdo se vloupal do strojovny výtahu

Kladno – Jednatřicetiletý muž se obrátil na policii, aby oznámil, že se někdo vloupal do strojovny výtahu v panelovém domě v kladenské Tyršově ulici. K tomuto činu mělo dle jeho slov dojít ve dnech od 6. do 11. prosince. Neznámý pachatel rozlomil cylindrickou vložku zámku a následně odcizil osm kusů ovládacích výtahových tlačítek a vrtačku. Celkem způsobil škodu za necelých 15 tisíc korun. Případ je aktuálně prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.