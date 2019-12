Přinášíme vám krátké krimi zprávy z Kladenska.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Zloděj z auta ukradl 115 tisíc

Kladno – Na policii bylo oznámeno, že někdo vnikl do auta v Ostravské ulici v Kladně. K činu mělo dojít ve středu 11. prosince v době od 14.20 do 14.25 hodin. Během zmiňovaných pěti minut navštívil odemčené auto Fiat Ducato jedné dopravní společnosti zloděj, který si z něj odnesl 115 tisíc korun. Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. Svědci události mohou své postřehy sdělit na Obvodní oddělení Kladno – město a na číslech 974 873 500 a 158.