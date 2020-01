Kladno – Osmatřicetiletá žena se obrátila na policii s tím, že ji někdo ve čtvrtek 2. ledna v obchodním domě v kladenské Kleinerově ulici ukradl krabici s nákupem. Tu nechala před jednou z pokladen asi dvě minuty bez dozoru, čehož využil zloděj. Žena totiž měla v krabici ještě svou peněženku, ve které měla hotovost, doklady a platební kartu. Škoda byla vyčíslena na 630 korun. Případ je vyšetřován jako přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Cílem lupiče byla zahradní chatka

Kladno – Policisté přijali oznámení o tom, že se někdo vloupal do zahradní chatky v kladenské ulici Lesík. Lupič měl objekt navštívit v době od 22. prosince do 4. ledna, přičemž při vloupání vytrhl petlici dveří a překonal zámek. Následně si s sebou odnesl křovinořez a ochrannou přilbu celkem za 3 a půl tisíce korun. Pachateli hrozí odnětí svobody až na dva roky. Policie by přivítala postřehy od svědků této události. Info mohou sdělit na na Obvodním oddělení policie Kladno – město či na číslech 974 873 500 nebo 158.