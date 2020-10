KRIMI MIX: Ukradené plynové láhve a řidič, který ujel od nehody

V Kladně na čerpací stanici v ulici Milady Horákové se neznámý pachatel vloupal do klece s propanbutanovými lahvemi. Z místa odnesl celkem 11 kusů desetikilových plynových bomb. Majiteli způsobil, a to včetně poškozené mříže, škodu převyšující pět tisíc korun. Jelikož se skutek stal v době nouzového stavu, pachateli hrozí až osm let vězení.

Tlakové láhve s propan-butanem. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek