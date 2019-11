Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Do maringotky ve Dřetovicích se někdo vloupal

Dřetovice – Maringotka, která stojí na pozemku jednoho z domů ve Dřetovicích, se stala cílem lupiče. Pachatel se do ní vloupal v pátek 1. listopadu v době od 7 do 10.30 hodin. „Zatím nezjištěný pachatel násilně překonal zámek dveří a následně z maringotky odcizil tři vzduchovky a pět autobaterií,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková. Podle ní byla celková škoda na odcizených věcech vyčíslena na 6 tisíc korun. Tisícovou škodu způsobil lupič poškozením, přičemž teď mu hrozí až dva roky vězení.