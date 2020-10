Neznámý pachatel vykradl v Kladně-Švermově garáž s historickými motocykly. Policie žádá svědky o spolupráci. Událost se stala v pondělí 12. října v době od 19 do 6.10 hodin následujícího dne. Třiašedesátiletému majiteli zmizely dvě motorky.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Jeden motocykl je černý, tovární značky ČZ 125 T, RZ KD 8559, číslo rámu 189753, číslo motoru 189753, v hodnotě 80 tisíc korun. Dále pak motocykl tovární značky ČZ 150 C, černo šedé barvy, bez RZ, bez dokladů, v hodnotě 80 tisíc korun. Zloději hrozí za tento trestný čin spáchaný v době nouzového stavu vězení v délce trvání od dvou do osmi let.