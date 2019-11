Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Zloděje v trafice odradil alarm

Kladno – Na policejní linku 158 bylo ve středu 13. listopadu v noci oznámeno, že se někdo vloupal do trafiky v Ostravské ulici v Kladně. Zatím neznámý pachatel mezi druhou a půl čtvrtou hodinou poškodil zámky a závory na vstupních dveřích trafiky. Následně se do ní pokusil vstoupit, avšak překvapil ho hlasitý zvuk alarmu. To zloděje zastrašilo natolik, že svého jednání zanechal a z trafiky bez lupu utekl. Skutek je prošetřován jako pokus krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.