Všechny důležité poznatky vedoucí k odhalení zloděje, mohou svědci sdělit vyšetřovateli případu na telefonním čísle 974 873 578. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Z parkoviště v ulici Jaroslava Šípka ve Stochově zmizela Škoda Octavia modro-šedé barvy v hodnotě 100 tisíc korun. Auto s registrační značkou 1SP 1437 bylo zaparkované u zaslepeného průjezdu. Zloděj auto odcizil v době od pondělních 17 hodin do rána následujícího dne. Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání. Jakékoliv informace o odcizeném automobilu můžete sdělit na kteroukoliv policejní služebnu, nebo na bezplatnou linku 158. I v tomto případě hrozí zloději pobyt za mřížemi od dvou do osmi let.

Na policii v oznámil šestadvacetiletý muž, že mu neznámý pachatel odcizil skútr tovární značky značky PGO T-Rex 125, RZ: 2SU390. Ke krádeži došlo v pondělí 9. listopadu na parkovišti v ulici Jaroslava Holečka v Kladně v době od 7 do 19.30 hodin. Škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun. „Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková. Po vozidle je vyhlášeno celostátní pátrání. Jakékoliv informace o odcizeném automobilu můžete sdělit policistům na kteroukoliv policejní služebnu, nebo na bezplatnou linku 158.

V poslední době se v Kladně množí případy vykradených sklepů. Aktuálně řeší další případ policisté v Petrohradské ulici. Tam se ve dnech od 3 do 5. listopadu vloupal zloděj, který vykradl sklepní kóji a odtud si odnesl nářadí za více než 20 tisíc korun. Při dopadení hrozí i tomuto pachateli v době nouzového stavu pobyt ve vězení od dvou do osmi let. I tentokrát mohou svědci kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.