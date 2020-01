Lupič si odnesl dvě navigace

Kamenné Žehrovice – Oplocený areál bývalého dolu Nejedlý II. v katastru obce Kamenné Žehrovice navštívil v noci z 24. na 25. ledna zloděj. Na policii to oznámil čtyřiadvacetiletý muž z okresu Rakovnicka. V areálu se pachatel vloupal do kabiny zaparkovaného nákladního vozidla, ze kterého následně odcizil dvě navigace včetně příslušenství. Při vloupání navíc došlo k poškození tělesa směrového světla a neprůhledného plastu u střešního okna. Škoda byla odhadnuta na 7 300 korun.

Zloděj úřadoval v čističce, škoda přesáhla 20 tisíc

Doksy – To, že se někdo vloupal do objektu čističky odpadních vod v obci Doksy, bylo oznámeno 25. ledna na policii. Neznámý pachatel měl objekt navštívit v pátek 24. ledna v době od sedmi hodin do stejné doby následujícího dne. Zloděj po použití násilí překonal oplocení, přičemž následně z prostoru čističky ukradl dvě kladky s navijáky na uchycení motoru. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 20 500 korun, z toho 20 tisíc korun činí škoda způsobená odcizením. Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají. Případní svědci této události mohou své postřehy, které by mohly vést k odhalení pachatele, nahlásit na nejbližší policejní služebnu nebo linku 158.