Strážníci pomohli zmatené seniorce

Kladno – Strážníci si v pondělí v noci všimli starší ženy, která zmateně chodila s nákupním vozíkem po Vodárenské ulici v Kladně. Ta hlídce řekla, že se vrací z nákupu, ale není schopná najít cestu domů. „Strážníkům se podařilo po chvilce zjistit adresu bydliště ženy. Tu pak hlídka i s nákupem odvedla domů. Devětaosmdesátileté ženě strážníci odnosili nákup až do bytu. Seniorka hlídce s vděčností děkovala. Podle jejích slov se začínala bát a byla úplně bezradná,“ uvedla mluvčí MP Kladno Alena Purkytová.

Lupič navštívil obchod v areálu nemocnice v Kladně

Kladno – Během noci z 20. na 21. října se někdo vloupal do obchodu s potravinami v areálu kladenské nemocnice. Tak znělo oznámení, které přijali v pondělí na tísňovou linku 158 policisté. „Zatím nezjištěný pachatel do prodejny vnikl v době od 8.15 do 3.40 hodin poté, co poškodil plastové okno provozovny a odcizil zde různé zboží a stravenky v celkové hodnotě 13 tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Michaela Nováková. Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí až dva roky za mřížemi. Případní svědci této události mohou své postřehy sdělit na Obvodním oddělení policie Kladno – město nebo telefonních číslech 974 873 500 či 158.

Mladík se pokusil ukrást cukrovinky a bagety

Kladno – Na tísňovou linku kladenské městské policie bylo v pondělí dopoledne oznámeno zadržení zloděje v jednom z obchodních domů. Muž se snažil z prodejny ukrást cukrovinky a bagety, které si schoval do batohu a nezaplatil je. Mladík u sebe neměl žádné doklady, a tak strážníkům svou totožnost sdělil ústně. „Hlídka muže vyzvala, aby jí následoval na obvodní oddělení Policie České republiky ke zjištění jeho totožnosti. To muž uposlechl a cestou ke služebnímu vozidlu strážníkům sdělil, že je ve výkonu podmínečného trestu za majetkovou trestnou činnost,“ sdělila mluvčí MP Kladno Alena Purkytová. Podle ní se slova mladíka následně potvrdila, a policie si tak muže převzala k dalšímu opatření.