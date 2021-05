Dvacetiletá žena vystoupila z autobusu městské hromadné dopravy v obci Kvíc zastávka U Hrušky a pěšky se vydala do obce Hrdlív. Cestou u ní v kopci zastavila dodávka, řidič se ženy anglicky ptal, jak se dostane do Kladna.

„Jelikož dopravní situace nedovolila, aby šoférovi okamžitě popsala cestu a muž jí očividně nerozuměl, nastoupila k němu do vozidla,“ popsala policejní mluvčí Michaela Nováková.

V autě se pak žena lámanou angličtinou snažila muži vysvětlit, kudy má jet a když projížděli obcí Hrdlív, tak řidiče požádala, aby jí zastavil a ona mohla vystoupit. „Na to šofér nereagoval, skládal jí lichotky a údajně chtěl, aby s ním odjela do ciziny. Nakonec odbočil na polní cestu a snažil se o fyzický kontakt. Ženě se podařilo otevřít dveře vozidla a z místa utekla. Na to se řidič s dodávkou rozjel a odjel směrem do Slaného,“ uvedla policejní mluvčí.

Mladá žena nedokázala muže přesně popsat, uvedla ale, že dodávkové vozidlo by mělo mít korbu s šedou plachtou.

Policie případ prošetřuje jako přečin znásilnění ve stádiu pokusu. Pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.

„Aby se podařilo výše uvedeného násilníka vypátrat, hledáme svědky tohoto incidentu. Žádáme řidiče osobních vozidel, kteří v inkriminovanou dobu projížděli místem události a mohli by svými poznatky pomoci zjistit zatím nezjištěnou dodávku a nezjištěného řidiče, aby se přihlásili na službu kriminální policie. Vyšetřovateli případu by pomohly k objasnění případu i záběry z palubních kamer vozidel, která 22. dubna 2021 kolem půl jedné odpoledne projížděla po silnicích mezi obcemi Kvíc, Hrdlív, Smečno a Slaný,“ obrací se policie na veřejnost.

Jakékoliv informace je možné sdělit policistům osobně ve Slaném, nebo telefonicky na čísle 974 873 582. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.