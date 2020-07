V budově středočeského krajského soudu platí přísnější opatření. Ta jsou reakcí na incident, který se tu odehrál 23. června. Muž propašoval do objektu nůž a ohrožoval jednu ze soudkyň.

Smůlu mají kuřáci, kteří zavítají do budovy středočeského krajského soudu. Dosud bylo zvykem, že pokud se nejednalo o obžalovaného nebo účastníka řízení před odvolacím senátem stíhaného vazebně či ve výkonu trestu, které vodí k soudu eskorta, zakouřit si během přestávek v jednání chodili na dvůr komplexu soudního komplexu. V areálu na náměstí Kinských však byla zavedena přísnější pravidla, která to už neumožní; příchozím je na rozlehlé nádvoří od července dovolen vstup pouze v případě, že mají namířeno na jednání konané jinde než v hlavní budově. Těch však bude minimum. Z nařízení předsedy soudu Ljubomíra Drápala vyplývá pokyn, aby se jednání konala právě v hlavní budově; tedy bez nutnosti vstupovat do dvora.