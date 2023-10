Vulgární nadávky, křik a nakonec rána do obličeje. Tak skončila rozepře mezi zákazníky jednoho obchodního domu v Kladně, kteří čekali ve frontě u pokladny. Vše přitom začalo jen pouhým smrkáním. Aktéři celé události byli vyvedeni ochrankou na parkoviště, kde čekali na přivolanou hlídku kladenských strážníků.

Městská policie Kladno. Ilustrační foto. | Foto: MP Kladno

Strážníky přivolal pracovník jednoho kladenského obchodního domu s tím, že u nich na prodejně došlo k potyčce mezi zákazníky. Městští policisté na místě zjistili, že k události došlo ve chvíli, kdy zákazníci čekali ve frontě u pokladny.

"Vše začalo tím, že se mladší z žen vysmrkala. To se nelíbilo seniorce, která stála ve frontě před ní. Ta jí upozornila, že když je nemocná, nemá chodit mezi ostatní lidi, a chtěla po ženě, aby ustoupila dozadu. Mladší žena seniorce sdělila, že není nemocná, jen se prostě potřebovala vysmrkat," uvedla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Do slovní přestřelky vstoupili také muži. "Manžel seniorky začal ženě vulgárně nadávat. Té se její partner zastal, a to tím nejhorším způsobem, jakým mohl. Seniora uchopil za svetr, vyvlekl ho mimo stojící zákazníky a tam ho hřbetem ruky udeřil do obličeje. V tu chvíli zasáhla ochranka obchodu. Všechny aktéry konfliktu vyvedla z prodejny na parkoviště a vedoucí obchodu přivolala na místo strážníky," popsala dále mluvčí.

Strážníci několikrát nabídli napadenému muži, že přivolají na místo lékařskou pomoc. To senior odmítl. Protože jsou oba muži podezřelí ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, strážníci případ předali k dořešení správnímu orgánu.