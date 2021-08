Ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák má další problém. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku mu hrozí až pětiletý trest za mřížemi. Podle obžaloby, kterou podala k Okresnímu soudu v Kladně státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze Denisa Sotáková, měl Miloš Balák porušit zákon v souvislosti s těžbou kamene. Údajně v Lánské oboře došlo k vytěžení a následnému odvezení většího množství kamene, než ve skutečnosti bylo oficiálně vykázáno. Podle policistů tak vznikla škoda větší než jeden milion korun. Jakékoliv pochybení Miloš Balák odmítá.

Miloš Balák. | Foto: ČTK

Původně kriminalisté stíhali šéfa příspěvkové organizace spadající pod Kancelář prezidenta České republiky kvůli údajné zpronevěře. Nicméně zhruba před rokem státní zástupce stíhání zrušil a případ vrátil policii. Důvod? Nutná změna právní kvalifikace: z údajné zpronevěry na porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák pak podal k Nejvyššímu státnímu zastupitelství stížnost proti stíhání jeho osoby. Ta byla zamítnuta a označena jako nedůvodná. To, že by se v Lánské oboře vytěžilo a následně odvezlo více kamení oproti oficiálním dokladům, její ředitel odmítá. „Je to absurdní. Celé je to nesmysl, ale absolutní nesmysl. Od začátku tvrdím, že obvinění se nezakládá na pravdě. Nic z toho, z čeho jsem obviněn, se ani vzdáleně nezakládá na pravdě,“ komentoval kauzu před časem Balák.