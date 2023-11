Žena ležící na trávníku ve Vítězné ulici nadýchala přes čtyři promile

Daniela Martinovská

Kladenští strážníci vyjížděli v úterý 21. listopadu krátce po dvanácté hodině do Vítězné ulice, kde na trávě vedle chodníku ležela bezvládná žena nereagující na žádné podněty. Jak se později ukázalo, žena byla pod vlivem alkoholu, a to do té míry, že nebyla schopná se udržet na nohou. Není se čemu divit, když nadýchala přes čtyři promile.

Dechová zkouška ukázala hodnotu 4,07 promile alkoholu v dechu. | Foto: MP Kladno

Neznámá měla otevřené oči, ale zdálo se, že strážníky vůbec nevnímá. "Žena na dotaz, jestli nemá zdravotní problém a jestli nepotřebuje pomoc, nereagovala," popsala mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová. Kladenské Vánoce budou opět velkolepé. Hvězdou adventu se stane Štefan Margita Následně se ukázalo, že žena je natolik opilá, že není schopná se ani postavit. "Strážníci jí pomohli na nohy, ale vzhledem k podnapilosti se na nohách neudržela," dodala mluvčí. Také provedení dechové zkoušky nebylo vůbec jednoduché. Až po delší době se to povedlo přivolanému lékaři. "Dechová zkouška ukázala hodnotu 4,07 promile alkoholu v dechu. Strážníci pomohli ženu naložit do sanity, která ji odvezla do kladenské nemocnice. Zde byla umístěna na expektační pokoj," uzavřela mluvčí.

