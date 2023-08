Za loňskou brutální loupežnou vraždu muže z Kladenska si dvacetiletý Jakub D. odpyká 16,5 roku vězení. Trest mu v úterý o rok snížil odvolací soud. U jeho kamaráda a vrstevníka Filipa Č. dospěli soudci k závěru, že se na vraždě nepodílel, a původní třináctiletý trest mu změnili na pětileté vězení za loupež.

Kauzu loupežné vraždy, kterou loni na samém sklonku letních prázdnin spáchal 20letý Jakub D. (s vousy) v oblasti Stehelčevsi na Kladensku, řeší od čtvrtka Krajský soud v Praze. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Opilí a zfetovaní mladíci se vypravili krást k dodavateli marihuany, muž byl ale vzhůru, a tak ho Jakub D. ubodal. Dvojice si poté odnesla 30.000 korun a dvě lampy z domácí pěstírny.

"Vražda byla u Jakuba D. excesem z předcházející dohody,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek, proč u druhého z mladíků změnil právní kvalifikaci. Vzhledem ke změně upravil také povinnost nahradit újmu pozůstalým - nově ji má pouze Jakub D. Každé ze dvou dcer zavražděného muže musí zaplatit 750.000 korun.

Vrchní soud muži zároveň potvrdil protidrogové i protialkoholní léčení, a to v ambulantní formě. Do ústavní léčby by totiž mohl nastoupit až po odpykání trestu, zatímco takto může problém se zneužíváním drog řešit už přímo ve věznici.

Oběti zasadil 45 ran nožem. Padly tresty za brutální vraždu ve Stehelčevsi

Dvaašedesátiletý muž přišel o život v noci na 1. září 2022. Vyučený zámečník Jakub D. a vyučený malíř Filip Č. - oba nezaměstnaní - se večer předtím tradičně sešli v hospodě ve Stehelčevsi, aby zapili konec léta. Poté se přesunuli k Jakubovi D., kde vykouřili několik jointů a dali si také extázi. Jakub D. pak přišel s nápadem, aby se zmocnili peněz a konopí muže ze sousední obce Dřetovice, u kterého zhruba rok nakupoval marihuanu. Domníval se, že muž je díky prodeji drogy bohatý.

Jakub D. obstaral auto i zbraně. Sám si vzal velký lovecký nůž, Filipa Č. vyzbrojil plynovým revolverem. Oba tvrdí, že zbraně měli pouze na případné zastrašení dealera. Do jeho domu vnikli střešním oknem poté, co si navlékli pletené kukly a gumové rukavice. To, že se v obydlí svítilo, je neodradilo.

Byl jsem hyena, řekl u soudu muž obžalovaný z loupežné vraždy ve Stehelčevsi

Zatímco Filip Č. prohledával horní patro, Jakub D. sešel dolů, kde ho nachytal majitel. Mladík mu zasadil 45 bodných i řezných ran do břicha, hrudníku, krku i rukou. Muž pak umíral několik desítek minut. Pachatelé mezitím prohledali zbytek domu a odešli. Mrtvého později našel jeho známý, který ho přišel navštívit. Policie v domě nalezla stopu Jakuba D., mladík se pak pod tíhou důkazů přiznal.

Filip Č. odmítal, že měl na vraždě spoluvinu -Jakub D. ho podle něj přesvědčil k tomu, aby šli dům budoucí oběti vykrást, a vraždil pak na vlastní pěst. To potvrdil i Jakub D. Před soudy o sobě prohlásil, že se choval jako zrůda a hyena a že už drogy nikdy nechce ani vidět. Policie u něj našla větší množství pryskyřice z konopí, a byl proto odsouzen i za nedovolené držení omamných látek.