"Tento případ prošetřují nyní kladenští kriminalisté jako podezření z trestného činu loupežné přepadení a bližší informace k případu budou dne 27. prosince," sdělila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Jak se podařilo Kladenskému deníku zjistit, přepadena byla prodejna Žabka. Jelikož tento obchod s prodlouženou otevírací dobou navštěvují nezřídka také individua pochybné pověsti, jednoho takového to přilákalo do krámu i dnes.

Nožem vybavený pachatel vešel do obchodu kolem osmé hodiny ranní a zamířil rovnou za prodavačkou k pultu, po které požadoval peníze. "Měl zanedbaný zevnějšek a řekl, že chce peníze, protože musí něco zaplatit a když to nezaplatí, že přijde o děti. Mával nějakým papírem, ale co na něm bylo napsáno, to nevím. Navíc mi řekl, že má u sebe nůž. Ten na mě sice nevyndal, ale hrozil tím. Policisté u něj pak skutečně kuchyňský nůž s čepelí dlouhou asi dvacet centimetrů našli," popsala ranní událost prodavačka.

Poté, co lupiči vysvětlila, že ráno žádná tržba ještě v krámě není, nedal se odbýt a chtěl po ženě její vlastní peníze. "Žádné jsem ale u sebe neměla. Mezitím do krámu přišli další zákazníci. Zavolala jsem si rychle alarmem ochranku a telefonem šéfa, že mám v obchodě chlapa, který chce peníze," dodala.

Lupiče, který se nijak nemaskoval, nekladl odpor a nebyl agresivní, zpacifikovala na místě ochranka, která dorazila za pár minut. Posléze si výtečníka převzali policisté.

Druhé přepadení

Prodavačka, která pracuje v obchodě řadu let, měla smůlu podruhé. Přepadena byla zde už v roce 2013. I tehdy se lupiče podařilo dopadnout zanedlouho.

"Mám rok do důchodu a skutečně jsou to nepříjemné zážitky. Dolehne to na mě až večer. Navíc mi dnes zemřel pejsek a syn má narozeniny. Tak snad už bude klid," dodala žena.

Podle šéfa se zachovala velmi statečně a duchapřítomně. "Je to jedna z mých nejlepších zaměstnankyň a doufám, že ji tento incident neodradil. Nerad bych o tak kvalitní prodavačku přišel," uzavřel provozovatel slánské franšízy.