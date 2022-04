Druhý muž se 23. dubna ráno obnažil a masturboval v provozovně na Havlíčkově náměstí ve Švermově před prodavačkou a zákaznicí. Ženy se proto obrátily na strážníky.

„Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že muž odpovídající popisu už opustil prodejnu a postává u jiné provozovny. Na výzvu strážníků předložil svůj doklad totožnosti a hlídce sdělil, že si chtěl pouze nakoupit a prodavačka mu řekla, ať nedělá blbosti. Proto z obchodu odešel,“ popsala víkendovou událost mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Strážníci se s mužem vrátili k prodejně, kde kontaktovali prodavačku i zákaznici. Obě ženy shodně uvedly, že muž vešel do provozovny a u jednoho z regálů začal onanovat. „Zákaznice ho poté napomenula, ať se chová slušně, na to muž reagoval tak, že přešel k pokladně, kde se přímo před zraky prodavačky začal opět pohlavně uspokojovat. Žena ho proto vykázala z prodejny a zavolala pomoc,“ dodala Purkytová.

Prohlížel si zboží a onanoval

Strážníci poté přivolali kolegy z Policie České republiky. Mezitím, než hlídka přijela, se navíc dozvěděli, že stejný muž masturboval krátce před incidentem ještě ve vedlejším švermovském obchodě. Také tam si prohlížel zboží a onanoval. Po chvíli obchod sám opustil. Případ převzali k dalšímu šetření státní policisté.

Jak zjistil Kladenský deník v úterý 26. dubna od místních lidí, švermovský onanista je vysoký urostlý muž ve věku okolo 35 až 40 let, který už svým zjevem budí u některých lidí, zvláště u žen, obavy. „Nevím, co s ním policie řešila, ale rozhodně už je ve Švermově zpátky. V pondělí tady chodil po parku s klackem a předstíral, že sbírá odpadky,“ uvedla jedna z oslovených obyvatelek Švermova.

Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že onanista ze Švermova bude v následujících dnech podroben odbornému zkoumání z oboru psychiatrie. „Pokud bude uznán nemocným, bude u něho nařízena léčba. Jestliže znalec uzná, že je zdráv a odpovědný za své činy, hrozí mu v případě odsouzení, stejně jako výtečníkovi v prvním případě, i pobyt ve vězení," vysvětlila policejní mluvčí.

Podobný problém řeší opakovaně i strážníci ve Slaném, kde se na autobusovém nádraží a v jeho okolí pravidelně obnažuje jistý muž, který je závislý na drogách a patrně někdy neví, co dělá. „Říká se mu Puky. Ne, že by masturboval, ale nezřídka se prostě vysvleče a leží tam před zraky kolemjdoucích. Není to pěkný pohled a lidé si stěžují. Městská policie proto pokaždé přijede, usměrní ho a tak je to pořád,“ potvrdil muž ze Slaného.