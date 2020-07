Samozvaný autobusák usedl za volant a odjel směrem na obec Třebusice. Svoji několikatunovou kořist si ale pachatel moc neužil. U Třebusic poblíž železničního přejezdu zanedlouho havaroval a s autobusem vjel do příkopu.

Nehodu zaregistrovali dva projíždějící řidiči osobních vozidel, kteří hned zastavili a chtěli pomoci při dopravní nehodě. To se jim vymstilo. Agresivní lupič zaútočil i na ně. „Dožadoval se opět pod pohrůžkou nožem a sekerou vydání klíčů od jejich automobilů, se kterými chtěl z místa ujet. Napadení šoféři se snažili společnými silami muže zneškodnit, což se jim následně povedlo a zavolali o pomoc na tísňovou linku,“ popsala událost kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Na místo byla okamžitě prvosledová hlídka, která mladíka ležícího na zemi zpacifikovala. Dechová zkouška byla u zadrženého pozitivní, muž nadýchal 1,57 promile alkoholu. Hlídka chtěla násilníka eskortovat služebnu, ale zadržený i při převozu vyváděl dál, kladl aktivní odpor, plival na policisty a vyhrožoval jim fyzickou likvidací. Na místo byla proto přivolána rychlá záchranná služba, aby podala muži uklidňující léky. „Výtečníka se poté podařilo umístit do policejní cely. Za trestné činy loupeže, poškození cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody na dva roky až deset let a vyšetřovatelkou byl dán podnět na vzetí obviněného do vazby,“ uzavřela policejní mluvčí.