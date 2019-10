Mladíka napadli výtržníci před barem, hrozí jim vězení

Na uplynulé dny nebude rád vzpomínat jedenadvacetiletý mladý muž z Kladenska. Ten se přijel do Kladna pobavit do baru. To se mu však stalo osudným.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková