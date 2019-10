Žena mu předala svých posledních sto korun. Po uhrazení dluhu se „povedený“ synáček ovšem vrátil domů a požadoval další peníze. Když mu seniorka ukázala prázdnou peněženku, hrozil, že ublíží jí i otci a donutil ji dojít k bankomatu. Když mu peníze vydala, odešel.

Poškozená žena vše oznámila na policii. "Policisté požádali o součinnost oddělení hlídkové služby a do terénu vyjela prvosledová hlídka. Muži zákona zjistili popis hledaného muže, včetně jeho oblečení. Za několik minut se policistům prvosledové hlídky podařilo podezřelého zadržet a předali ho kriminalistům. Muž byl umístěn do policejní cely. V současné době je podezřelý ze zločinu loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let," řekla kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.