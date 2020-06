/VIDEO/ Policisté zastavovali ve Slaném dvojici na motorce. Řidič ale místo toho přidal plyn a ujížděl jim. Nereagoval na stopku, ani na výstražnou a zvukovou signalizaci a před policisty uháněl dál Pražskou ulicíc směrem ke Knovízi.

Motorkář. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Muže na motorce, který ohrožoval ostatní motoristy nejen vysokou rychlostí, ale i riskantním předjížděním, policisté dostihli a donutili zastavit poblíž sjezdu dálnice D7 u obce Knovíz, a to pod hrozbou namířenou zbraní. Dvaatřicetiletý motorkář neměl navíc za řídítky vůbec co dělat, zákaz řízení má vyslovený až do příštího roku.