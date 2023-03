Devětapadesátiletý muž na jednom z bazarových portálů nabízel k prodeji sněhové řetězy za 300 korun. Ozval se mu zájemce, se kterým se dohodl na prodeji, platbě a dopravném prostřednictvím odkazu připomínající stránky přepravní společnosti. „Muž klikl na link, vyplnil do formuláře veškeré údaje ke své platební kartě a po chvíli zjistil, že mu podvodník „vysál“ z účtu téměř 17 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Případem se zabývají policisté. Podvodníkovi hrozí až jeden rok za mřížemi.

Policisté také připomínají, že při prodeji na internetu platí kupující. „Nikdy proto nevyplňujte údaje z vaší platební karty, pokud vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl, okrást vás,“ připomíná policejní mluvčí ,

Policie radí, jak se bránit internetovým podvodníkům:

V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví



- Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy;

- Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu;

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače;

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví;

- Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje;

- Aktualizovat software, antivirový program, firewall;

- Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.).



Zdroj: PČR