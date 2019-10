Následovala řada bezpečnostních opatření – a dodnes je na školním webu k nalezení upozornění ředitele školy Josefa Mareše. „Chci vás vybídnout k větší obezřetnosti a pozornosti a k tomu, abyste absolutně nereagovali na případný, třeba i jen slovní, kontakt s cizími osobami,“ obrátil se Mareš na žactvo. Následně uživatelé z Prahy-západ zaplnili sociální sítě řadou podnětů, jež by mohly na tyto zvěsti navazovat. Policie však ve středu 23. října přišla s výzvou: přestaňte. K podobnému humbuku prý není důvod.

„Policisté vyvracejí informace o tom, že by došlo k lákání dítěte do černého vozidla,“ zdůraznila za území odbor středočeské policie pro Prahu-venkov: Západ mluvčí Barbora Schneeweissová. Připomněla, že policisté, kteří se ohlášeným případem intenzivně zabývají, prověřili veškeré dostupné informace i poznatky – a nic. „Provedeným šetřením došli k závěru, že k žádnému případu fyzického obtěžování dítěte a lákání ho do černého vozidla nedošlo,“ uvedla Schneeweissová. Z jejích slov tak plyne, že už prvotní informace – jakkoli se jevily přesvědčivé, plné podrobností a podpořené údajným svědectvím dospělé osoby – se nezakládají na pravdě.

Stejně tak nemají podle policie nic společného se skutečností vyprávěnky, jež se vyrojily následně. „Žádáme veřejnost, především rodiče a uživatele sociálních sítí, aby zbytečně nešířili a nepodporovali informace, které nemají plně ověřené,“ zdůraznila Schneeweissová. Připomněla přitom, že žádný další podobný případ policie v současnosti nemá hlášený nikde ve Středočeském kraji.

Taková je prý pravda – i když od dětí lze skutečně slyšet rozmanité historky. To prý ale jen proto, že původní příběh, který zbytečně vyvolal tolik obav, dál žije samostatným životem. „Bezhlavým sdílením poplašných příspěvků vzniká jen zbytečná panika, děti se pak bojí chodit do škol, jsou zmatené – a na základě toho, co slyšely, přicházejí se smyšlenými legendami,“ vysvětlila Schneeweissová, jak nepravdivé zvěsti dokážou vyvolávat řetězovou reakci v podobě dalších a dalších vybájených sdělení.

Jediný správný postup v případě jakéhokoli podobného podezřelého jednání je podle Schneeweissové jasný: okamžitě kontaktovat policii. Špitání po sociálních sítích a sdílení dojmů, o nichž se člověk dozví, že je snad někde zaslechl známý známého, k uklidnění situace nepřispějí; jen mohou odstartovat další zvěsti.