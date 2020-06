„Přes sociální sítě lákal z nezletilé dívky intimní videa,“ shrnula podstatu skutku, který je mu kladen za vinu, policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. S tím, že specialisté středočeské policie na kybernetickou kriminalitu ho podezřívají ze spáchání zvlášť závažného zločinu sexuální nátlak v jednočinném souběhu s přečinem výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Trvalo to přitom celé měsíce – podle policie od ledna až do konce května. „Prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Instagram začal komunikovat s nezletilou dívkou, kterou požádal o přátelství. Nejprve s ní začal komunikovat a později ji měl prostřednictvím těchto sítí nutit k zaslání jejích choulostivých a intimních videí – a to i přes to, že věděl, že jí je méně než 15 let,“ uvedla Schneeweissová. Připomněl, že dívka poslechla, když jí pohrozil, že její video, které by nikomu nechtěla ukazovat, už má – a pokud mu nevyhoví, záběry rozešle jejím spolužákům.

Později však dívka přístup změnila. Nejdřív přišlo odmítnutí, pak i ukončení komunikace. Naléhání však neustávalo – a došlo na další výhrůžky. A ty se naplnily. „Ve chvíli, kdy mu dívka žádné další video neposlala, rozeslal její videa čtyřem dívčiným spolužákům,“ konstatovala Schneeweissová. Z jejích dalších slov plyne, že rozhodně nejde o maličkost: v případě odsouzení může být ve hře až 12letý trest odnětí svobody.

Základní pravidla pro případ tísně

- Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.

- Přestaň komunikovat. Dotyčnou osobu odstav.

- Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.

- Vyhledej pomoc.

- Oznam věc na policii.

Zdroj: Policie ČR

Zdroj: Youtube