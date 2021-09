Na místo činu byli policisté z Brandýsa nad Labem přivoláni v pondělí. Zaznamenali, že zloděj nejen vnikl do stavební buňky, odkud si odnesl dva dvacetilitrové kanystry s palivem a několik prodlužovacích kabelů. Na pokoji nenechal ani pracovní stroje, ze kterých odčerpal dalších 250 litrů pohonných hmot – a ještě ukradl dvě autobaterie.

Úvahami, nakolik je třeba v rámci boje proti oteplování planety nahrazovat spalovací motory využíváním elektřiny, si zjevně nezatěžoval hlavu prozatím neznámý pachatel vloupání do stavební buňky v městysu Zápy na Praze-východ. Věci viděl v jiných souvislostech – bral vše: naftu, benzin i elektrické kabely.

