Násilníci jsou již za mřížemi

Až deset vězení hrozí pachatelům, kteří napadli 9. května večer šedesátiletého muže v Ouvalově ulici ve Slaném. Praštili ho lahví do hlavy a poté mu odcizili jízdní kolo a peníze. Náhodný svědek okamžitě zavolal policii. Té se pak podařilo násilníky do hodiny vypátrat, a to ve Smečně nedaleko Slaného.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK