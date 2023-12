/FOTOGALERIE, VIDEO/ Řidiči autobusu, který ve čtvrtek odpoledne srazil a velmi vážně zranil na náměstí Svobody v Kladně seniorku, hrozí podle kriminalistů až čtyři roky vězení. Muži vyšel pozitivní test na drogy. Jakou omamnou látku šofér před jízdou případně užil, ukážou výsledky toxikologického vyšetření, a to nejdříve za týden.

Starší ženu srazil v Kladně u spořitelny na náměstí Svobody autobus. | Video: Jan Božovský

Nešťastná událost se stala ve chvíli, kdy autobus vyjížděl ze zatáčky od veřejných záchodků ve směru k lodi. Řidič podle svých slov ženu na přechodu přehlédl. Seniorka utrpěla podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové velmi závažné zranění nohy.

„Testy na drogy, které provedli policisté u řidiče vzápětí po nehodě, byly pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Dechová zkouška na alkohol byla s negativním výsledkem. Řidič s policisty spolupracoval a dobrovolně se podrobil odběru krve a moči,“ dodala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Autobus, který šofér řídil, náleží společnosti Arriva - ČSAD MHD Kladno. Jednalo se o nový vůz značky Iveco, který běžně v Kladně obsluhuje městské linky. „Řidič pro nás jezdí dva roky. Dosud byl bezproblémový. Co se stalo, je nám hluboce líto. Událost je v šetření a zatím neznáme výsledky dalších testů. Do té doby je řidič postaven mimo službu. V autobusu v době události nejeli žádní cestující, jednalo se služební jízdu, kdy řidič přistavoval autobus do první zastávky,“ potvrdil mluvčí společnosti Arriva Jan Holub, jenž dodal, že stejně jako jinde, jsou i v kladenské ČSAD MHD z důvodu prevence namátkově prováděny u řidičů autobusů testy na alkohol i na drogy.

Ženu srazil v Kladně autobus, přišla o nohu. Řidič měl pozitivní test na drogy

Policejní mluvčí Michaela Richterová v pátek dopoledne k události doplnila: „Kriminalisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě obvinění a odsouzení hrozí řidiči odnětí svobody v délce trvání od šesti měsíců až do 4 let.“