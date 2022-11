Událost potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. „Na místo okamžitě přijely policejní hlídky. Občané z okolí místa události byli vyrozuměni. Vzhledem k tomu, že poškozená žena oznámila, že muž je podnapilý, je ozbrojen a nachází se v rodinném domě, vnikla dovnitř zásahová jednotka, která podezřelého opilého muže zadržela a byl převezen do cely,“ sdělila policistka.

Policejní mluvčí Richterová v úterý doplnila: "Následnou prohlídkou domu policisté našli větší množství munice, jako jsou například různé druhy zbraní či různé druhy nábojů. To vše na místě zajistili. V této souvislosti u zadrženého muže navíc zjistili, že není držitelem zbrojního průkazu, tudíž veškeré zbraně, které uchovával doma, byly držené nelegálně. V současné době kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to z nedovoleného ozbrojování a nebezpečného vyhrožování. Za to čtyřiačtyřicetiletému muži hrozí až tříletý pobyt za mřížemi."