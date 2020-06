/FOTOGALERIE/ Nedělní dopoledne 7. června bylo na rybníku Tesla ve Studeněvsi již podruhé ve znamení neplánovaného výlovu uhynulých ryb. Slánští rybáři tentokrát vytáhli z vody v podběrácích cca 800 kilogramů mrtvých ryb a další bezvládná těla ležící u dna vyplavou v následujících dnech.

Úhyn ryb v rybníku Tesla u Studeněvsi. | Foto: Martin Nič

Vše i tentokrát zdokumentovala policie. Celkové škody jdou do statisíců. První výsledky policejního šetření z květnového úhynu ryb v témže rybníce, budou známy v nejbližších dnech. Případem se zabývá opět i slánský vodoprávní úřad a o situaci bylo vyrozuměno i vedení města Slaného. Přítok do sousedního Nového rybníka ve Slaném je zatím uzavřen. Pokud by rybáři vpustili vodu ze Studeněvsi do Nového rybníka ve Slaném, problém by se doslova přelil i tam.