To vše ale nebylo nic proti řidiči motorového vozidla. Na tísňovou linku oznámila žena, že řidič, který odjel z čerpací stanice, je asi pod vlivem alkoholu. Strážníci ho dostihli v Mládežnické ulici. Na první pohled bylo jasné, že je opilý. To potvrdila i dechová zkouška. Při prvním testu přístroj ukázal 2,19 promile alkoholu v dechu, o deset minut později dokonce 2,23 promile alkoholu.

Ještě, než přijela státní policie, nasadil opilec prohřešku korunu a hlídku přemlouval, aby mu nebrali řidičský průkaz, že je šofér z povolání. Strážníky dále zval na panáka a každému nabídl úplatek pět tisíc korun. „Muž je podezřelý ze zločinu podplácení a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku až do šesti let a zákaz řízení motorových vozidel,“ sdělila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.