„Dnes ráno jsem šel po zahradě a ležel tam nějaký zmačkaný papír. Koukám, co to je - byla v něm zabalená uzenina posypaná růžovou látkou, patrně jedem na myši. Na nic jsem nečekal a hned volal policisty,“ říká Jaroslav ze Želevčic.

„Našich šest koček se ztratilo postupně během dvou týdnů. Dodnes se nevrátily, pokud byly otrávené, asi umřely někde mimo, protože loví rády v polích,“ vysvětluje.

Majitelka kocoura Mareše Petra Hantáková se sice se svým zvířetem shledala, ale zemřel jí v náruči. „V minulých dnech jsme se vrátili večer z práce domů a našli na zahradě ležet našeho kocourka. Okamžitě jsme jeli na veterinu. Pan doktor ho prohlédl, kocour žádné viditelné poranění neměl, vyloučil, že by šlo o srážku s autem. Vše nasvědčovalo tomu, že byl otrávený,“ říká Hantáková.

Podobně jako soused i ona našla před časem před svou garáží pohozenou podezřelou uzeninu. „Návnadu jsem našla už před několika měsíci. Byl to kus suchého salámu posypaného neznámou látkou. Hodila jsem ji do popelnice a více to neřešila. Jen jsem si ji vyfotila. To, že někdo asi tráví kočky záměrně, jsme si ale nyní téměř potvrdili,“ dodává Hantáková, která má doma ještě další dvě kočky, Leoše a Maličkou.

Pitva a toxikologický rozbor

Veterinář Richard Macek, který kocoura Mareše ošetřoval, Kladenskému deníku sdělil, že majitelé ho donesli ve stavu, kdy už mu nebylo pomoci. „Zatím nemůžeme s jistotou tvrdit, na co zvíře zemřelo, ale projevy ukazovaly na otravu. Stoprocentně může vše potvrdit až pitva a toxikologický rozbor,“ říká zvěrolékař z kliniky Nová veterina Slaný.

Například jedy na myši podle Macka působí tak, že toxiny likvidují červené krvinky. „Jedy pro hlodavce jsou záměrně vyrobené tak, že fungují až z odstupem času. U zvířete, které návnadu pozře, dochází k rozpadu červených krvinek. Začíná to apatií, malátnosti, zvíře může být dušné, nemá energii. Následně dochází buď ke krvácení, nebo k vnitřnímu krvácení, které pochopitelně majitel nevidí. Lze to poznat na sliznicích a spojivkách, které jsou bledé, protože se už neprokrvují. Vždy záleží na tom, o jaký druh jedu se jedná,“ připomíná veterinář.

Podezření z týrání zvířat

Policejní mluvčí Vlasta Suchánková potvrdila, že policie už se případem zabývá. „V pátek 3. února jsme přijali první oznámení. Policejní hlídka jela přímo na místo oznámení do Želevčic. Mrtvá kočka byla zajištěna a v současné době je na veterině. Celou věc postoupíme kriminalistům pro možné podezření z trestného činu týrání zvířat,“ říká Suchánková.

V případě dopadení pachatele, prokázání spáchání trestného činu týrání zvířat a odsouzení hrozí viníkovi vězení v řádu měsíců i let.