Chlapce na autobusové zastávce v Brandýsku napadla skupina mužů. Musel vyhledat lékařské ošetření. Policie po výtečnících pátrá. K napadení došlo uplynulou středu okolo 15:30, chlapec stál na zastávce v Brandýsku ve směru na Cvrčovice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Skupina mladých mužů se do něj pustila s takovou intenzitou, že žák musel vyhledal lékařské ošetření. Chlapce nejdříve partička napadala slovně. To výtržníkům ale nestačilo a zaútočili na něj i fyzicky. Povalili ho na zem a podle jeho tvrzení do něj začali kopat.