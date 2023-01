Obrazem: Šílenec se sekerou útočil na rodinu i policisty. Ti ho postřelili

„Přímo na ubytovně se v jednom z pokojů po požití alkoholu pohádali dva muži ve věku 47 a 62 let. Mladší z dvojice měl druhého muže napadnout nožem a způsobit mu vážné zranění, s kterým jej záchranáři odvezli do nemocnice, kde je stále hospitalizován,“ popsala událost policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Útočník nezůstal na svobodě příliš dlouho. Zhruba deset minut po oznámení napadení policisté útočníka zadrželi a umístili do policejní cely.

V pondělí 2. ledna krajští kriminalisté muže obvinili z vraždy ve stadiu pokusu, za což mu hrozí pobyt za mřížemi v rozmezí od 10 do 18 let.