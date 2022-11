Po nějaké době každodenní vzájemné komunikace armádní reportér ženě napsal, že ho americká vláda poslala fotit konflikt na Ukrajinu, kde ho ale přepadli vojáci, odcizili mu doklady a všechny peníze. Pak mu údajně velitel dal rozkaz, že se z Ukrajiny nebude vracet do USA, ale poletí do Íráku. Kvůli tomu ji požádal, zda by mu mohla pomoci při návratu domů, protože má obavy o svou bezpečnost. Zamilovanou ženu ještě navedl, aby napsala generálovi americké vlády a požádala ho o vyslání náhradníka za svého rádoby partnera, aby ten tam nemusel. Generál její žádosti vyhověl s tím, že ale bude muset uhradit poplatky jak za náhradníka a jeho cestu tam, tak i za svého partnera na cestu zpět domů.

„Žena se vším souhlasila a řídila se instrukcemi generála. Na dané číslo účtu nejprve zaslala přes 330 tisíc korun a po pár dnech dalších 180 tisíc korun. Generál ženu dále instruoval, aby posílala peníze přes bitcoinové automaty. Další částky, které po ní požadoval, posílala postupně dál. Jednalo se o téměř půl milionu korun, přičemž na částku 300 tisíc si vzala tři úvěry,“ doplnila policejní mluvčí.

Poté veškerá komunikace ze strany nápadníka utichla. Třiačtyřicetiletá žena se ho nedočkala a stejně tak už se asi nikdy nedočká svých peněz. Celkem na fingované účty poslala téměř milion korun.

„Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému podvodníkovi hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ uzavřela policistka a přidala varování: „Pokud jsou vaše virtuální přátelství na sociálních sítích nebo online seznamkách zatěžována finančními požadavky, peníze nikdy nikomu za žádných okolností neposílejte. Ušetříte si tím nejen velké osobní zklamání, ale také hodně peněz.“