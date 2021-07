To, že je v ulici poprask, zavolala na tísňovou linku v úterý jedna z obyvatelek. Na místo proto vyrazili na žádost policie jako první strážníci, kteří byli nedaleko. Mladík nejprve utrhl registrační značku jednoho ze zaparkovaných vozidel a hodil ji do předního okna auta. Na jiné vozidlo vyskočil a proběhl se i po dalších šesti autech.

To už ale byli na místě strážníci, proti kterým agresor postavil vyzbrojen s latí v ruce. Strážníci na jeho další řádění nečekali, zpacifikovali ho a na zemi mu nasadili pouta.

„Mladíka si převzali přivolaní policisté. Ještě, než putoval do cely předběžného zadržení, byl převezen k vyšetření do nemocnice. Ani tam to s ním nebylo snadné. Nešetřil vulgárními nadávkami na adresu policistů, strážníků i ošetřujícího lékaře a sester,“ potvrdila mluvčí strážníků Alena Purkytová.