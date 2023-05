/VIDEO/ Bez použití násilí a bez poškození aut kradla dvojice cizinců luxusní vozy v několika krajích. Díky speciálnímu zařízení jim navíc stačilo k odemčení vozu jen pár vteřin. Muže, kteří mají na svědomí krádeže celkem 11 luxusních vozů za 12 miliónů korun, nyní dopadli středočeští kriminalisté během akce pod krycím názvem „Bavor“. Za mřížemi mohou skončit až na osm let.

Středočeští kriminalisté objasnili krádeže luxusních aut. | Foto: PČR

Luxusní vozy se začaly ztrácet od srpna loňského roku, a to nejen na území Středočeského kraje, ale i Libereckého, Královéhradeckého nebo z Prahy. Klec pak spadla v říjnu, kdy středočeští kriminalisté zadrželi dvojici cizinců. Jednoho přímo v kradeném voze BMW poté, co s ním po pronásledování vlastním majitelem odcizeného auta cizinec havaroval. Druhý byl pak dopaden v doprovodném vozidle.

Muži vykrádali hasičské zbrojnice. Hydraulickými nůžkami si otevřeli trezor

Kriminalisté během vyšetřování zjistili, že muži ve věku 29 a 31 let, mají na svědomí krádeže celkem 11 vozů se škodou téměř 12 miliónů korun. Velmi sofistikovaným způsobem se specializovali zejména na krádeže luxusních vozidel. Pro ně vyráželi několik měsíců z příhraničí Polska.

Zdroj: Youtube

„Kriminalisté měli zmapováno, že se dvojice cizinců zaměřovala výhradně na vozidla vybavená tzv. systémem keyless (bezklíčové ovládání zámků a startování). Do České republiky pokaždé přijeli s vozem s polskou registrační značkou, a aby co nejvíce ztížili své odhalení, tato auta měnili. Krádeže prováděli v nočních hodinách pomocí speciálního zařízení, které bylo schopné přenést kódovanou informaci z klíče do blízkosti vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Řidič vynadal mladíkům, kteří mu vběhli před auto. Jeden vytáhl pistoli

K odcizení vozidla, při kterém nepoužili vůbec žádné násilí a vůz nijak nepoškodili, jim pak díky tomuto sofistikovanému zařízení stačilo pouze pár vteřin. „Jeden z pachatelů přistoupil vždy co nejblíže k vchodu rodinného domu, před kterým stál zaparkovaný vůz. Jelikož v prostoru za vchodovými dveřmi majitelé zpravidla své klíče od vozu odkládají, zaměřil jeden z mužů speciální zařízení přes zeď domu, kde došlo k přijmutí a propojení signálu z klíče, který současně vyslal signál k vozidlu, u kterého čekal druhý z pachatelů. Ten pak do otevřeného vozu nastoupil, nastartoval a odjel s ním,“ popsala Suchánková.

K odcizení vozidla, při kterém nepoužili vůbec žádné násilí a vůz nijak nepoškodili, jim pak díky tomuto sofistikovanému zařízení stačilo pouze pár vteřin.Zdroj: Vizualizace PČR

Středočeským policistům se navíc u obviněných podařilo zajistit i speciální elektrotechnické zařízení používané ke krádežím a také vozidlo Mercedes, s kterým přijeli do České republiky loni v říjnu, na jednu ze svých posledních „výprav“, za krádežemi luxusních vozů.

Kriminalisté nyní mimo jiné zjišťují, kde a u koho kradené vozy končily.

Policisté málem nevěřili svým očím: řidička nadýchala přes pět promile

Oba cizinci skončili ve vazbě. Obviněni byli ze zvlášť závažného zločinu krádeže a dále z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, a to vše formou spolupachatelství. V případě uznání viny před soudem jim hrozí až osmileté tresty.