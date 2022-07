PODÍVEJTE SE: Díky všímavosti a trpělivé práci dopadli strážníci sprejery

Podezřelý muž byl oblečen do modré bundy, černého trička s bílým nápisem, džínových kraťasů a černých bot. Společně s ním byl na několika místech zachycen další muž, který by mohl být pro policisty důležitým svědkem a mohl by pomoci s objasněním případu. Ten byl oblečen do černé mikiny s bílým nápisem ICON, tmavých džínových kalhot a bílých bot. Na hlavě měl nasazenou výraznou kšiltovku.

„Policisté přijmou jakékoliv informace o totožnosti podezřelého muže. Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se prosím policistům na linku 158 nebo přímo kladenským kolegům na tel. číslo 974 873 500. Žádáme i důležitého svědka, aby se policistům ozval a případně pomohl s objasněním případu.

Za veškeré poznatky a informace, které by policistům pomohly předem děkujeme,“ vyzvala veřejnost ke spolupráci policejní mluvčí.