Policisté zajistili stopy a po pachateli pátrají. Jak zjistil Kladenský deník, jde o bývalou prodejnu čerpadel. Přesnou výši škod a co skutečně zmizelo, určí až inventura.

V prvním případě byl vykraden velkooobchod Balmat ve Smečenské ulici. Zaměstnanci to zjistili v pondělí dopoledne po příchodu do práce. Zloděj do provozovny vlezl vypáčeným oknem. I v tomto případě policisté a kriminalistický technik zajistili stopy a výši ztrát potvrdí až provedená inventura.