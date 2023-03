Někdo si pro ochranu navařuje na výfuk i ochranou mříž, ale i ta není nepřekonatelná. Krádeže katalyzátorů jsou stále bohužel lukrativní záležitostí. Jejich výkupní ceny se totiž pohybují zhruba od 5 do 15 tisíc podle typu vozu, což je pro pachatele lákavý a rychlý výdělek.

Recidivista se nechal po Kladně vozit taxíkem, řidiče okradl o mobily

Jelikož se podle policie zloději zaměřují zejména na starší ojetiny, prvotní škoda zatím ani v jednom z evidovaných případů na Kladensku nepřekročila deset tisíc a vše je řešeno jen jako přestupek. Přesto, jak zjistil Kladenský deník, následná oprava vozu je mnohem nákladnější a majitel za zprovoznění svého auta zaplatí i desítky tisíc korun.

„Sousedka mi tento týden v pondělí ráno říkala, že mám auto na druhé straně ulice. Tak jsem se šel podívat. Na zemi ležel celý výfuk i s katalyzátorem. Patrně to asi zloději zapřáhli za svoje auto, tahali, utrhli to a někdo je vyrušil, tak to nechali být. Protože moje Honda Civic z roku 2001 má automatickou převodovku, zničili mi i tu. Podle odhadu bude oprava stát okolo 40 tisíc korun a zaplatit jsem musel i za odtah,“ potvrzuje provozovatel rychlého občerstvení Djerba Kebab ve Slaném Ayhan Dönmez.

Strážníci vypátrali kradené auto. Za volantem seděl muž pod vlivem drog

Ve městě podniká jen krátce, jelikož provozovnu převzal po svém předchůdci. Kvůli zlodějům ale tato příhoda zasáhla i do jeho práce. Od pondělí 27. února nemá čím rozvážet jídla. „Nás podnik je velmi oblíbený a díky tomu jsem se seznámil s prima mechaniky z Hospozína, kteří mi auto dají dohromady. Ale bude mě to stát hodně peněz a na opravu budu čekat nejméně dva týdny,“ potvrzuje poškozený živnostník. A není sám. Jak doplnil, zloději si vzali tento týden na mušku v Plynárenské ulici ve Slaném, kde bydlí, ještě i další auto, které stejným způsobem poškodili.

Jak potvrzuje policejní mluvčí Michaela Richterová, případy poškozených nebo odcizených katalyzátorů řeší policie v Kladně zatím jen dva, ovšem v sousedním Slaném je jich už dvanáct. „Policie po pachatelích pátrá a vyhodnocuje všechny dosavadní poznatky,“ sdělila policistka. V případě, že se by se jednalo o stejného pachatele nebo skupinu pachatelů a pokud by jim byly skutky prokázány, v součtu škod by pak byl případ překvalifikován jako trestný čin.

Muž chtěl na internetu prodat sněhové řetězy za tři stovky, přišel o 17 tisíc

Kladenský deník ze zeptal i Martina Janoše z pražské společnosti Ekocat, která se specializuje na výkup katalyzátorů. Všechny zákazníky, kteří prodávají buď katalyzátor k dalšímu použití, a nebo jen jako hmotu bez kovového obalu, vede v evidenci. To, jestli je ale někdo skutečně majitelem prodávaného zboží či věc odcizil, je už otázkou pro policii,.

„Zloděj katalyzátorů to samozřejmě může prodat jako katalyzátor ke zpětnému použití, a nebo na recyklaci drahých kovů. Každopádně tato problematika je daleko hlubší od nesmyslných zákonů, kdy si majitel vozidla nesmí rozprodat svoje vozidlo na náhradní díly, až po šílené zákazy nosit jako běžný občan svoje odpady ať ze železných kovů nebo ostatních do sběrných zařízení. Lidé jsou pak nuceni vše nosit do sběrných dvorů, které to od občanů vybírají ale zadarmo. Podle mě je to o špatně nastaveném systému, jenž vyhovuje jisté zájmové skupině osob. To vše následně vede k tomu, že člověk, který si kdysi přivydělával sběrem železa po ulicích a papírem a prodával ve sběrně, pak třeba sáhne po jiném zdroji obživy. Je mi to líto, ale bez změny systému se krádežím stěží zamezí,“ vysvětluje Martin Janoš.

Popis katalyzátoru a postup při jeho likvidaci ve firmě Ekocat

Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Donedávna se katalyzátor používal pouze u zážehových motorů, ovšem s nástupem platnosti nových emisních norem našel uplatnění i u vznětových motorů. Autokatalyzátor obsahuje vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad.

Výkupny vykupují také samostatnou hmotu bez kovového obalu. Hmotu nameleme a poté určíme cenu. Celý postup (mletí, míchání, vzorkování) můžete vidět. Na konci procesu při měření vám ukážeme nastavení našeho spektrometru, které bude v základním nastavení od výrobce a ne jako u konkurence (snížené nastavení o 10-30%).