Vše začalo nevinně na internetových seznamkách. Svůdnice oslovila muže a navázala s nimi kontakt. Jednapadesátiletá žena nejprve každého muže požádala, aby za ní přijeli do Kladna. Ti ochotně dorazili a vyzvedli ji na předem domluveném místě. Jakmile sedla k nim do auta, navedla je k tomu, že by si mohli dát kávu na čerpací stanici. Gentlemani šli koupit kávu, přičemž zlodějka sledovala, kam si ukládají peněženku. Potom se autem přesunuli na odlehlé místo, kde se začali sbližovat a uspokojovat. Při sexuálních hrátkách v autě využila nepozornosti a nesoustředěnosti mužů, zašmátrala do míst, kde pánové měli peníze, peněženky nebo mobilní telefon a nenápadně se všeho ujala. Po dokonání krádeže mužům jen řekla, že už musí domů a ti ji odvezli zpátky na místo, kde ji vyzvedli.