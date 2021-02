„Prověřuje se, zda se na smrti ženy nepodílela jiná osoba a čekáme na výsledky nařízené soudní pitvy,“ potvrdila mluvčí Marečková.

Jak zjistil Kladenský deník, žena žila ve svém domě převážně sama, jelikož jí před nedávnem zemřel manžel. Mezi lidmi v okolí byla poměrně známá, protože roky prodávala v nedaleké sídlištní trafice.

Na to, že se maminka nehlásí, upozornila ve středu policii její dcera, která měla obavy o její život. Za asistence policistů museli hasiči vstoupit do domu oknem. Seniorku následně nalezli pod schody do sklepa, kde ležela ve vodě. Vodu museli hasiči ze sklepa nejprve odčerpat. Poté mohly být provedeny další úkony. Voda se do sklepa patrně dostala v důsledku tání sněhu. Žádná další do suterénu v době zásahu hasičů nepřitékala. O závadu na potrubí se tedy patrně nejednalo. Při vstupu do objektu byl dokonce cítit zápach připomínající plyn. Přístroje na měření plynu ale jeho přítomnost v ovzduší nepotvrdily.