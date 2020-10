O uplynulém víkendu, v sobotu 10. října, zažili řidiči jedoucí po dálnici D7 od Slaného na Prahu děsivou situaci. V protisměru se proti nim řítil po silnici Land Rover. S jedním autem se přitom lehce střetl. Naštěstí nikoho nezranil. Díky palubním kamerám řidičů již policisté nebezpečného šoféra vypátrali. Jednalo se o muže z Teplicka.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Devětapadesátiletý řidič nezapíral a k přestupku se přiznal. Nebyl to však jeho první delikt. „Muž policistům sdělil, že přiletěl z ciziny, byl údajně unavený, a proto najel do špatného jízdního pruhu. Kromě toho měl až do letošního srpna vyslovený zákaz řízení a zatím si nepožádal o nový řidičský průkaz. Řídil tedy bez něj,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.